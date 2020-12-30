حاكمة طوكيو: وضع فيروس كورونا في طوكيو خطير للغاية

حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، صرحت إن وضع فيروس كورونا في طوكيو خطير للغاية وإن العاصمة اليابانية قد تواجه “انفجارا” في حالات الإصابة بكورونا المستجد.

وأضافت الحاكمة في مؤتمر صحفي داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة خلال احتفالات عطلة رأس السنة: “يرجى التأكيد على الحياة أكثر من المتعة”.

ودعت الناس إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان خلال العطلة، وهي واحدة من أطول العطلات في اليابان، حيث يقيم الناس حفلات ويتجمعون في منازلهم ويعودون إلى مسقط رأسهم من العاصمة. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية في طوكيو 856 إصابة.