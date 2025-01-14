حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تطمئن بوجود ما يكفي لدفع الرواتب بعد الزيادة

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال، ميساء صابرين، “إن المصرف لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادة 400%”.

وتابعت صابرين إنها “تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولا كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد”.

وأضافت صابرين، اليوم الثلاثاء، أن البنك “يريد تجنب الاضطرار لطباعة الليرة السورية لانعكاس ذلك في معدلات التضخم”، مشيرة إلى “أن البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية”.

وأوضحت خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها أن “المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”.

وعينت الإدارة الجديدة في سوريا ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في ديسمبر الماضي، حيث كانت في السابق نائبا لحاكم المصرف.