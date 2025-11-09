حاكم دارفور: لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني وجرائم الفاشر لن تُنسى

أفادت مصادر عسكرية بأن سلاح الجو التابع للجيش السوداني وجه ضربات دقيقة لمواقع قوات “الدعم السريع” في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأضافت المصادر أنه تم استهداف مخازن الأسلحة والذخائر والطائرات المسيرة في مطار نيالا والمناطق المحيطة به، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، مؤكدة أن العملية جاءت بعد رصد استخباري دقيق لتحركات الإمداد والإنزال الجوي خلال الأيام الماضية.

كما أشارت المصادر إلى أن الضربات استهدفت عدداً كبيراً من العربات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع.

وكان صرح حاكم إقليم دارفور السوداني بحر الدين آدم كرامة بأن قادة قوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم في مدينة الفاشر، مشدداً على أنهم لن يستطيعوا طمس هذه الانتهاكات.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء “سونا”، إن قرار مجلس الأمن والدفاع جاء بإجماع القادة على أنه لا هدنة مع قتلة الشعب السوداني، مؤكداً عدم المساومة على تراب الوطن وعدم ترك رايته تُنكس أو تُغمد في الذل والخنوع.

وأضاف حاكم دارفور أن الصراع الحالي هو حرب إرادة ومصير، وموقف رجال كتبوا بدمائهم عهد الشرف والوفاء، مشدداً على عدم خذلان الشهداء وتسليم راية الوطن للأجيال القادمة مكللة بالنصر.

ويأتي هذا التصريح بعد سيطرة قوات الدعم السريع في 26 اكتوبر، الماضي على مدينة الفاشر بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، وسط تحذيرات من الانتهاكات التي تعرض لها النازحون.

وزار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة، مؤكداً اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا النازحين وتمكينهم من العيش الكريم، وتوجيه الأجهزة الحكومية لتوفير الخدمات الضرورية وإزالة المعوقات التي تواجه حياتهم الطبيعية.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت سابقاً السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، لكن متحدث حركة “جيش تحرير السودان” الصادق علي النور نفى صحة هذه التصريحات بشأن السيطرة الكاملة على المدينة.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على مقار حيوية، وسط فشل الوساطات العربية والأفريقية والدولية في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.