حاكم فلوريدا ينسحب من انتخابات الرئاسة ويُعلن دعمه لـ«ترامب»

أنهى حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلن أنه سيدعم الرئيس السابق دونالد ترامب، وبذلك تصبح نيكي هايلي المتأخرة في الاستطلاعات، المرشّحة الوحيدة التي تنافس ترامب بالترشّح عن الحزب الجمهوري.

وفي فيديو نشره على منصة إكس، قال ديسانتيس الذي حل ثانيا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا إنه لا يمكنه “الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي”.

وجاء قرار ديسانتيس قبل أقل من يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشر حيث تظهر الاستطلاعات تأخره بفارق كبير عن المتصدر ترامب وهايلي، السفيرة السابقة للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.

وقال ديسانتيس في الفيديو “من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب”.

من جهتها، أصدرت إدارة حملة الرئيس السابق ترامب، بيانا أمس بأن ترامب “يشرّفه” دعم ديسانتيس له، داعيا كل الجمهوريين إلى دعمه، في حين وصف هايلي بأنها “مرشّحة العولميين والديموقراطيين” وتابع البيان “حان الوقت للاختيار بحكمة”.

وكان ترامب حقق فوزا مدويا في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الجاري في ولاية أيوا، وأكد هيمنته على الحزب في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.