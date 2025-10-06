حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب.. نائبة: معظم القادة الأمريكيين مهووسون بالحروب

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أمرت إدارته بإرسال نحو 300 عنصر من الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، دون موافقة سلطات الولاية.

وقال نيوسوم في بيان إن هذه الخطوة تمثل “إساءة مروعة لاستخدام القانون والسلطة”، معتبراً أن نشر القوات الفيدرالية “لا يتعلق بالسلامة العامة، بل بالسلطة”، متهماً ترامب باستخدام الجيش الأمريكي “كسلاح سياسي ضد المواطنين الأمريكيين”.

وجاء قرار إرسال القوات بعد يوم من إصدار القاضية الاتحادية كارين إميرغوت أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الحكومة الفيدرالية من نشر قوات إضافية في أوريغون، مشيرة إلى أن الإدارة لم تقدم ما يثبت أن احتجاجات الهجرة في بورتلاند خرجت عن سيطرة أجهزة إنفاذ القانون المحلية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون إن الرئيس ترامب “استخدم سلطاته القانونية لحماية الأصول الفيدرالية وموظفي إنفاذ القانون في بورتلاند من أعمال الشغب والهجمات”، فيما انتقد مسؤولو الولاية وعمدة المدينة القرار ووصفوه بأنه “غير ضروري وخطير”.

وأكدت حاكمة أوريغون تينا كوتيك أن حكومتها لم تتلق أي إخطار رسمي من واشنطن بشأن نشر القوات، مشددة على أن “الحقائق لم تتغير، ولا يوجد تمرد في بورتلاند”. كما حذر عمدة المدينة كيث ويلسون من أن هذه الخطوة “تهدد بإثارة التوتر في مجتمع ظل سلمياً”.

ويأتي هذا التصعيد الجديد في سياق خلاف متواصل بين ترامب ونيوسوم منذ الصيف الماضي، حين أرسل الرئيس آلافاً من عناصر الحرس ومئات من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس خلال موجة احتجاجات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حدود السلطة الفيدرالية في الولايات.

ترامب يصف مرشح المدعي العام في فيرجينيا بـ “اليساري المجنون” ويتهمه بالتحريض على العنف

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشح منصب المدعي العام لولاية فيرجينيا، جاي جونز، واصفاً إياه بـ “اليساري المتطرف المجنون”، متهمه بالتحريض على الاعتداء على مشرع جمهوري وعائلته.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن جونز قام بإطلاق “نكات مريضة” حول قتل مشرع جمهوري وزوجته وأطفاله، معتبراً أن هذه المزحات غير مضحكة، ومطالباً المرشح بالانسحاب فوراً من السباق.

وأضاف ترامب أن مرشحة حكومة الولاية أبيغيل سبانبرغر لم تعترف بما وصفه بـ “أفعال جونز المجنونة”.

يذكر أن ولاية فيرجينيا ستشهد انتخابات في 4 نوفمبر المقبل لاختيار حاكم جديد خلفاً للحاكم الجمهوري غلين يونغكين، في وقت تظهر استطلاعات مشتركة لـ “واشنطن بوست” وكلية شار تقدم الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر بفارق 12 نقطة مئوية على منافستها الجمهورية، مما يعكس تحوّلاً سياسياً بارزاً في الولاية.

ويرى مراقبون أن قوة سبانبرغر تكمن في خطابها الوسطي الذي يركز على الاقتصاد والرعاية الصحية بعيداً عن الاستقطاب الحاد.

ترامب يعلن بدء بناء غواصة نووية جديدة من طراز فيرجينيا في ديسمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، عن خطط لبدء بناء غواصة نووية جديدة من فئة فيرجينيا في ديسمبر المقبل.

وقال ترامب خلال استعراض للبحرية الأمريكية في ولاية فرجينيا إن “في ديسمبر من هذا العام، سنضع عارضة سفينة جديدة من فئة فيرجينيا”، وتعد غواصات فئة فيرجينيا غواصات نووية متعددة المهام من الجيل الرابع.

وكان ترامب قد أعلن في يونيو الماضي عن تجديد المخزون الأمريكي من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة، مؤكداً عبر منصته Truth Social أن الجيش الأمريكي يمتلك أقوى قوة عسكرية في تاريخه، معرباً عن أمله في ألا تضطر البلاد لاستخدامها.

وأشار البنتاغون العام الماضي إلى تحديات تواجه المجمع العسكري الصناعي الأمريكي، بما في ذلك صعوبة الحفاظ على مخزون الأسلحة وتجديده لتلبية احتياجات الجيش، ما يهدد جاهزية واشنطن القتالية.

ومطلع سبتمبر الماضي، أعاد ترامب تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، معتبراً أن هذا يعكس طبيعة الوضع العالمي الحالي. فيما شدد وزير الحرب بيت هيغسيث على ضرورة استعداد الولايات المتحدة للحرب للدفاع عن السلام، معتبراً أن مذهب اللاعنف خطير وساذج.

نائبة أمريكية: معظم القادة الأمريكيين مهووسون بالحروب وتغيير الأنظمة في الدول

أعربت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين عن رأيها بأن الولايات المتحدة غير قادرة على تحقيق أي إنجاز استثنائي في ظل النجاحات السياسية والاقتصادية للصين.

وأشارت غرين إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن معظم القادة الأمريكيين مهووسون بتمويل الحروب الأجنبية وتغيير الأنظمة في دول أخرى، مؤكدة أنها تصوت دائماً ضد هذه السياسات، لكنها ترى أن الوضع لن يتغير حتى يطالب الشعب الأمريكي بذلك.

وجاء تعليق النائبة رداً على منشور على منصة إكس، تحدث عن افتتاح أعلى جسر في العالم في مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، معتبراً أن إنجاز الصين يعود إلى عدم تبديد مواردها على الحروب وتمويل جيوش الدول الأخرى.