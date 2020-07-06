حاكم نيويورك يتهم الرئيس الأمريكي بـ«تمكين» كورونا من التفشي

اتهم حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمكين فيروس كورونا من التفشي في البلاد.

هواجم كومو، الرئيس دونالد ترامب قائلا إنه عليه الاعتراف بأن الفيروس يمثل مشكلة “كبرى” في الولايات المتحدة، مؤكدا أن تعامل الإدارة مع الجائحة يمثل “تمكينا”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وخلال إحاطة قدمها اليوم الاثنين حول تطورات فيروس كورونا في ولاية نيويورك، وصف كومو الوضع الوبائي الحالي في البلاد بأنه “حالة مخيفة”، وذلك في وقت تشهد فيه عدة ولايات زيادة حادة في وتيرة تفشي الوباء على خلفية رفع قيود الإغلاق.

وبخصوص ولاية نيويورك، قال كومو إنها تشهد تحسنا للوضع الوبائي وأن عدد الحالات المصابة التي تتلقي العلاج في المستشفيات تراجع إلى أدنى مستوى منذ 817 حيث يبلغ الآن 817.

وأكد أن الولاية سجلت 9 حالات وفاة بسبب الفيروس أمس الأحد، مضيفا: “انخفضت الأرقام منذ أن بدأنا إعادة الفتح”.