حالات «كورونا» في إيطاليا تسجل 197675.. وتراجع عدد الوفيات

انخفاض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في ايطاليا [aa]

ذكرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة وفيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغت 26644 في إيطاليا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات والوفيات وحالات التعافي إلى 197675 حتى اليوم الأحد.

وكان إجمالي 260 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد وفيات يومية منذ 15 مارس.

كما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة، حيث سجلت البلاد 2324 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل 33 حالة مقارنة بأمس السبت، والأقل في ستة أيام.

كما تواصل انخفاض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، وهو اتجاه بدأ منذ ثلاثة أسابيع، وبلغ عدد المصابين في وحدات العناية المركزة 2009 اليوم، مقارنة بـ2102 قبل يوم.

وبلغ عدد المتعافين في المنازل 82722 وعدد المتعافين في المستشفيات 21372، مقارنة بـ82212 و21533 على التوالي يوم السبت.

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