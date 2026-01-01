الأجواء باردة وأمطار على مناطق واسعة.. تحذيرات من تجمع المياه على الساحل

أعلنَ المركزُ الوطنيُّ للأرصادِ الجويةِ أن أغلبَ مناطقِ ليبيا تشهدُ أجواءً باردةً خلالَ هذهِ الفترةِ، مع تسجيلِ درجاتِ حرارةٍ نهاريةٍ تتراوحُ بينَ 11 و18 درجةً مئويةً، في حينِ تنخفضُ درجاتُ الحرارةِ ليلًا وخلالَ ساعاتِ الصباحِ الباكرِ على المرتفعاتِ الجبليةِ والمناطقِ الصحراويةِ إلى ما بينَ 1 و6 درجاتٍ مئويةٍ.

وأوضحَ المركزُ أن بعضَ مناطقِ الشمالِ الساحليةِ تشهدُ اليومَ سقوطَ أمطارٍ خفيفةٍ إلى متوسطةٍ، على أن تكونَ أكثرَ غزارةً نسبيًا على الساحلِ الشرقيِّ، خاصةً على الشريطِ الممتدِّ من أجدابيا إلى درنةَ، وهو ما يرفعُ احتمالاتِ تجمعِ المياهِ في الأماكنِ المنخفضةِ.

وأشارَ التقريرُ الجويُّ إلى توقعِ اعتدالٍ تدريجيٍّ في درجاتِ الحرارةِ خلالَ فترةِ النهارِ على المناطقِ الغربيةِ اعتبارًا من الأسبوعِ القادمِ، على أن يمتدَّ هذا التحسنُ ليشملَ باقيَ المناطقِ مع منتصفِ الأسبوعِ.

ودعا المركزُ الوطنيُّ للأرصادِ الجويةِ المواطنينَ إلى توخي الحذرِ أثناءَ هطولِ الأمطارِ في المناطقِ الساحليةِ الشرقيةِ، مع التأكيدِ على ضرورةِ الابتعادِ عن مجاريِ السيولِ والأماكنِ المنخفضةِ، تفاديًا لأيِّ مخاطرَ محتملةٍ.

وتكتسبُ هذهِ التحذيراتُ أهميةً خاصةً في ظلِّ تقلباتٍ جويةٍ متسارعةٍ تشهدُها البلادُ خلالَ فصلِ الشتاءِ، حيثُ تتكررُ حالاتُ الأمطارِ المفاجئةِ التي تؤثرُ على حركةِ السيرِ والخدماتِ العامةِ، خاصةً في المناطقِ الساحليةِ والشرقيةِ.

ويُذكرُ أن ليبيا تتأثرُ خلالَ هذهِ الفترةِ من كلِّ عامٍ بامتداداتِ منخفضاتٍ جويةٍ قادمةٍ من البحرِ المتوسطِ، تتسببُ في انخفاضِ درجاتِ الحرارةِ ونشاطِ السحبِ الممطرةِ، وهو نمطٌ مناخيٌّ معتادٌ خلالَ فصلِ الشتاءِ، لكنه يتطلبُ متابعةً مستمرةً وإجراءاتِ سلامةٍ وقائيةٍ من المواطنينِ والجهاتِ المعنيةِ.