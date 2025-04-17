الأجواء باردة.. رياح جنوبية مصحوبة بالأتربة والغبار

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه، “تتأثر مناطق الشمال الغربي بأجواء باردة نسبياً، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس”.

وأضاف: “في المساء، ستنتقل هذه الأجواء الباردة إلى مناطق الشمال الشرقي مع تحول الرياح إلى شمالية غربية”.

وبحسب المركز، “من المتوقع أن تسجل مناطق الشمال الغربي زيادة طفيفة في درجات الحرارة”.

كما توقع المركز أنه “ابتداءً من يوم الأحد المقبل، ستتأثر مناطق الجنوب الغربي والوسط بتقلبات جوية ملحوظة، مصحوبة برياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وستشهد هذه المناطق زيادة في درجات الحرارة”.