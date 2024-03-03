حالة تحكيمية بين ريال مدريد وفالنسيا تُثير الجدل

أثارت حالة تحكيمية خلال مباراة بين نادي ريال مدريد ونظيره فالنسيا، على أرض ملعب الأخير، جدلاً، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وكان الحكم جيل مانثانو قد ألغى هدفاً لصالح فريق “الميرنغي” في الوقت المحتسب بدل الضائع وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين لمثلهما.

وأطلق حكم الساحة الدولي الإسباني جيل مانثانو صفارة نهاية المباراة في الوقت الذي لعب إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، كرة عرضية على رأس زميله الإنجليزي جود بيلينغهام، ليتابعها في شباك “الخفافيش”.

ولاقت هذه الحالة التحكيمية اعتراضاً كبيراً من جانب فريق “الميرنغي”، إذ قال كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق “الميرنغي”، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: لا يمكن قول الكثير، لقد حدث شيء غير مسبوق، لم يحدث لي هذا من قبل، وليس هناك ما يمكنني إضافته.

وتابع قائلاً: لو أطلق الصافرة عندما تصدى نادي فالنسيا للكرة لكان الأمر صحيح، لكنه سمح بالاستمرار واستحوذنا على الكرة، أعتقد انه ارتكب خطأً.

بينما كشف مهاجم فريق فالنسيا، هوجو دورو، عما دار بينه وبين جيل مانثانو، قبل لحظات من اللعبة التي أثارت الجدل، بتسجيل جود بيلينجهام هدفا باللحظات الأخيرة ولكن لم يحتسب.

وقال دورو: “حذرت مانثانو من الركلة الركنية وطلبت منه إنهاء المباراة، ولكنه قال لي إنها الأخيرة، ولا أفهم لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا لإطلاق صافرة نهاية المباراة.

وأضاف: “أتفهم موقف ريال مدريد، ولكن الحكم أخبرنا بأن الركة الركنية هي الأخيرة، لقد كان يطلق الصافرات طوال المباراة، ولا أعلم لماذا تأخر في إنهاء المواجهة”.

ورغم التعادل، مازال نادي ريال مدريد في صدارة ترتيب “لا ليغا” برصيد 66 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، جيرونا، فيما يقع نادي فالنسيا في المركز التاسع بـ37 نقطة.