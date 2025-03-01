حالة نادرة.. ولادة طفل بـ«عين واحدة» في بريطانيا

في حالة نادرة، ولد طفل بريطاني، يدعى “فيني جيمس”، بعين واحدة، بحالة تُعرف باسم “متلازمة غولدنهار”.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ريس جيمس، والد الطفل، قوله: “عند ولادة فيني، قبل أربعة أشهر، لم يكن الطفل يتنفس، مما استدعى نقله فورًا إلى غرفة العمليات”.

وأضاف: “لاحظت وجود أذن صغيرة على خده الأيمن، ولم أكن أعرف ما حدث، كنت في حالة صدمة، وتم تشخيص فيني، لاحقًا بمتلازمة غولدنهار، وهي حالة نادرة تؤثر على تطور العين والأذن والعمود الفقري، وقد تؤثر أيضًا على القلب والكلى والرئتين والجهاز العصبي، ويقدر الخبراء أن هذه المتلازمة تصيب بين 1 من كل 3500 إلى 1 من كل 25000 مولود”.

وبحسب المعلومات، “قضى فيني، 65 يومًا في المستشفى لتلقي العلاج، واضطر لإجراء عملية فتح القصبة الهوائية لمساعدته على التنفس، ولكنه يعاني من التهابات صدرية متكررة، كما سيحتاج فيني إلى العديد من العمليات الجراحية، بما في ذلك تركيب عين اصطناعية وإعادة تموضع الأذن”.

هذا “وأنشأت العائلة صفحة على “GoFundMe” لجمع التبرعات لتغطية تكاليف العلاج، وقال والد الطفل: “نريد نشر الوعي حول هذه الحالة ومساعدة الأسر الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة”.

🔴 Bu bebek Goldenhar sendromuyla dünyaya geldi!



📌 Vinnie James isimli bebek hastalığı nedeniyle yanağında bir kulakla ve sağ gözü olmadan doğdu. pic.twitter.com/kSH8fIQ18R — Mynet (@mynet) February 27, 2025