حال استهداف ضاحية بيروت الجنوبية.. إيران تهدد بفتح «أبواب الجحيم» على إسرائيل

أفادت مصادر طبية بمقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور جنوب لبنان.

وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت عدة مبانٍ في محيط المستشفى، مع تسجيل سقوط عدد كبير من الإصابات.

وأضاف أن نحو 20 شخصًا بين قتيل وجريح سقطوا نتيجة استهداف مبنى وموقف سيارات في محيط المستشفى، الذي يعد من أكبر مستشفيات مدينة صور.

وأشار إلى أن الغارة تسببت بانقطاع الكهرباء عن غرف العناية المركزة، ما حال دون إمداد المرضى بالأوكسجين، إضافة إلى أضرار جسيمة في المباني، خصوصًا غرف العناية المركزة وغرف المرضى ومركز غسيل الكلى وساحة المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت مفرق معركة قرب مستشفى جبل عامل، بينما نقلت مصادر عن سقوط أكثر من 15 جريحًا وقتيلًا من موقع الغارة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى في مدينة صور.

إلى ذلك، حذرت استخبارات الحرس الثوري الإيراني من أن أي مغامرة طائشة أو حماقة إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية ستقابل بعمليات دفاعية عبر إجراءات حاسمة وفتح جبهات جديدة.

وفي بيان نُقل عبر وسائل إعلام إيرانية، أوضحت القيادة العامة لقوات الحرس الثوري الإيراني أن قيادة حرس الثورة الإسلامية تتابع عن كثب وبأعلى مستويات الجهوزية والاستعداد تطورات الأوضاع في المنطقة، وترصد تحركات العدو الصهيوني الغاشم وجيشه المهزوم.

وأضاف البيان: “بناء على مسؤوليتنا الشرعية والثورية في دعم محور المقاومة والدفاع عن مقدسات الأمة وكرامتها، نوجه هذا التحذير الأخير والمباشر إلى قادة الكيان المغتصب”.

وأكدت القيادة العامة لقوات حرس الثورة أن أي مغامرة طائشة أو حماقة صهيونية تستهدف أهلنا الشرفاء في ضاحية بيروت الجنوبية —عرين المقاومة والبطولة— أو تمس بأمن لبنان وسيادته، لن تواجه بالصمت أو التنديد، بل ستفتح أبواب الجحيم على كيانكم الهش.

وأوضحت أن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت يمثل خطًا أحمر يتجاوز كل قواعد الاشتباك المعمول بها، مشيرة إلى أنه في حال ارتكاب هذا الفعل فإن الرد الصاعق لن يتأخر، وأن مدن شمال إسرائيل المحتلة والمستوطنات الصهيونية كافة ستكون في مرمى نيران وصواريخ حرس الثورة الإسلامية ومحور المقاومة بأكمله، مع التأكيد على أن هذه المناطق لن تجد ملاذًا آمنًا وستتحول إلى ركام ولهيب.

وأفادت وكالة “تسنيم” بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي من أنه لن يتم التهاون تجاه استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، واصفًا ذلك بأنه “تحذير واضح” لإسرائيل والولايات المتحدة بشأن التصعيد في لبنان، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر منصة “إكس” إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ينطبق على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وأضاف أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يُعد انتهاكًا له على جميع الجبهات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية أي تداعيات لأي خرق.

ترامب: نتنياهو وافق على عدم إرسال قوات إلى بيروت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أقنع إسرائيل وحزب الله بخفض التصعيد، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على عدم إرسال قوات إلى بيروت، وأن القوات التي كانت في طريقها تم إعادتها.

وأضاف ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أنه أجرى اتصالات مع نتنياهو، وكذلك مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، ما أسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله، وأن حزب الله لن يهاجم إسرائيل، في إطار تفاهم لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأشار إلى أن الهدنة تتضمن عدم إرسال قوات إلى بيروت، رغم استمرار تقارير عن عمليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يواصل معارك داخل لبنان لحماية أمن إسرائيل حتى إتمام المهمة.

حزب الله يكشف تفاصيل عن قلعة الشقيف

أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في حزب الله بيانًا أوضحت فيه تفاصيل المواجهات حول قلعة الشقيف في جنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي حاول الترويج لصور على أنها “انتصار”، بهدف التأثير على معنويات المستوطنين في شمال الأراضي المحتلة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية شنت خلال أكثر من 5 أيام غارات وقصفًا كثيفًا على بلدة يحمر الشقيف والقرى المحيطة، في محاولة للسيطرة على القلعة.

وأوضح أن تقدم القوات الإسرائيلية واجه مقاومة ونيرانًا كثيفة أجبرتها على التراجع نحو مناطق ذات تضاريس وعرة.

وكشف البيان عن تسلل مجموعة مشاة إسرائيلية تحت غطاء دخاني إلى الموقع، ونشر صور اعتبرتها إسرائيل دليل سيطرة، رغم أن الموقع كان خاليًا من قوات المقاومة في تلك اللحظة.

وأكد أن القوات الإسرائيلية تواجه صعوبات في تثبيت وجودها في محيط القلعة، وأن المقاومة تخوض معركة استنزاف مستمرة ضدها.

ويُذكر أن قلعة الشقيف موقع استراتيجي يشرف على مناطق واسعة في جنوب لبنان، ويملك أهمية عسكرية ورمزية كبيرة.