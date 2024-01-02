حاملة الطائرات «جيرالد فورد» تغادر المتوسط في الأيام المقبلة

أعلنت البحرية الأميركية عن عودة حاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد آر فورد) إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بعد أن أرسِلت إلى البحر المتوسط على عجل إثر عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت صحيفة “واشنطن تايمز” عن البحرية الأميركية قولها في بيان إن (يو إس إس جيرالد آر فورد) التي أرسِلت “للمساهمة في التموضع الإقليمي للردع والدفاع ستعود إلى مينائها الرئيس كما هو مخطط لها من أجل التحضير لعمليات انتشار مستقبلية”.

وأضافت البحرية أن وزارة الدفاع الأميركية “تقوم باستمرار بتموضع القوات على مستوى العالم، والاحتفاظ بقدرات واسعة في البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط”.