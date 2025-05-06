حاول الفرار إلى إيطاليا.. القبض على جزار نصب على تجار المواشي في سبها

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الثلاثاء، القبض على شخص مصري الجنسية متهم بالنصب على تجار المواشي في مدينة سبها.

وفي التفاصيل، أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه بعد ورود برقية ضبط من مديرية أمن سبها إلى الغرفة الرئيسية حول أحد المطلوبين، قام جهاز دعم الاستقرار بتعميم بلاغ على مكاتبه وفروعه.

وبعد إجراء تحرياته، وإثر كمين محكم، تمكن مكتب زوارة – رأس إجدير بجهاز دعم الاستقرار من ضبط المطلوب، وهو مصري الجنسية ويعمل جزاراً بمدينة سبها، حيث قام من خلال تعامله مع تجار المواشي من شراء مواشي بقيمة 420 ألف دينار دون تسديد ثمنها، كما قام بدفع رشوة إلى ضابط بجهاز الحرس البلدي ومسؤول بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية من أجل خفض تسعيرة المواشي وتسهيل بيع لحومها.

وقام المقبوض عليه بعد ذلك بتحصيل الأموال والهروب من مدينة سبها رفقة عائلته إلى العاصمة طرابلس، ومن ثَم حاول الهجرة بشكل غير قانوني إلى دولة إيطاليا انطلاقاً من مدينة زوارة حيث تم ضبطه وبحوزته 26 ألف دولار أمريكي و 28,680 دينار ليبي و250 يورو و410 دينار ليبي.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بكل ما نسب إليه، واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليه رفقة المبرزات الجرمية إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات.