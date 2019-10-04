«حايك» يُثير غضب الليبيين بسبب «إم بي سي سانك»

أثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم قنوات “إم بي سي MBC” مازن حايك، ردود فعل واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.

وقال “حايك” في تصريحات صحفية، إن القناة الجديدة “إم بي سي سانك MBC 5” موجهة إلى بلدان المغرب العربي، ولكنها لا تستهدف الجمهور الليبي والموريتاني.

وأضاف:

لم يكن يوما طموحنا التوجه عبر “إم بي سي سانك” لموريتانيا وليبيا أيضًا.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية التونسية قال الحايك إن القناة ستكون ذات طابع محلي موجهة إلى شمال إفريقيا وتهم بالأساس الجمهور المغربي والتونسي والجزائري، وإن رغب الجمهور الليبي في مشاهدة القناة فإنه لن يمنعهم، حسب قوله.

ولاقت هذه التصريحات تفاعلاً كبيرا من النشطاء الليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفضوا هذه التصريحات واستنكروها.

واعتبر النشطاء هذه التصريحات تهميش وعنصرية ثقافية، وطالبوا القناة بتغيير اسمها لأنها لا تستهدف الجمهور الليبي والموريتاني، كما دعوا إلى مقاطعتها.

يُشار أن قناة “إم بي سي 5” هي قناة تلفزيونية جديدة تابعة لشبكة “إم بي سي” وانطلق بثها في الـ21 سبتمبر الماضي.

من جهته قال المخرج الليبي أسامة رزق، إن تصريحات “حايك” تُصنف تحت بند العنصرية في المقام الأول، ويُصنف ضمن الإرهاب الثقافي والعنصرية الثقافية، حسب وصفه.

وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن هذه التصريحات تعتبر تصرف خطير جدا ورسالة تحاول مجموعة قنوات “إم بي سي” إيصالها ومفادها أن ليبيا ليست دولة مغاربية.

ونوه “رزق” بأن هذه التصريحات تأتي ضمن تسويق بعيد المدى، وللتسويق بأن ليبيا أصبحت في وضع سياسي غير مستقر وعدم تواجد قوي للدولة، موضحًا بأن الموضوع سياسي بحت لأهداف بعيدة المدى تتعلق بالسياسة فقط.