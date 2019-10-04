«حايك» يُثير غضب الليبيين بسبب «إم بي سي سانك»

أثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم قنوات “إم بي سي MBC” مازن حايك، ردود فعل واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وقال “حايك” في تصريحات صحفية، إن القناة الجديدة “إم بي سي سانك MBC 5” موجهة إلى بلدان المغرب العربي، ولكنها لا تستهدف الجمهور الليبي والموريتاني.
وأضاف:
لم يكن يوما طموحنا التوجه عبر “إم بي سي سانك” لموريتانيا وليبيا أيضًا.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية التونسية قال الحايك إن القناة ستكون ذات طابع محلي موجهة إلى شمال إفريقيا وتهم بالأساس الجمهور المغربي والتونسي والجزائري، وإن رغب الجمهور الليبي في مشاهدة القناة فإنه لن يمنعهم، حسب قوله.
ولاقت هذه التصريحات تفاعلاً كبيرا من النشطاء الليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفضوا هذه التصريحات واستنكروها.
واعتبر النشطاء هذه التصريحات تهميش وعنصرية ثقافية، وطالبوا القناة بتغيير اسمها لأنها لا تستهدف الجمهور الليبي والموريتاني، كما دعوا إلى مقاطعتها.
يُشار أن قناة “إم بي سي 5” هي قناة تلفزيونية جديدة تابعة لشبكة “إم بي سي” وانطلق بثها في الـ21 سبتمبر الماضي.
من جهته قال المخرج الليبي أسامة رزق، إن تصريحات “حايك” تُصنف تحت بند العنصرية في المقام الأول، ويُصنف ضمن الإرهاب الثقافي والعنصرية الثقافية، حسب وصفه.
وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن هذه التصريحات تعتبر تصرف خطير جدا ورسالة تحاول مجموعة قنوات “إم بي سي” إيصالها ومفادها أن ليبيا ليست دولة مغاربية.
ونوه “رزق” بأن هذه التصريحات تأتي ضمن تسويق بعيد المدى، وللتسويق بأن ليبيا أصبحت في وضع سياسي غير مستقر وعدم تواجد قوي للدولة، موضحًا بأن الموضوع سياسي بحت لأهداف بعيدة المدى تتعلق بالسياسة فقط.
انا ك ليبي لا اتفرج على شبكة قنوات العبرية ” العربية ” ولا قنوات الmbc ولا يشرفني أن أكون من مشاهديها كونها قنوات ماجنة وداعرة وماسخة تنضح بما يحمله فكر القائمين عليها ، ولهذا فقد محوتها من جهاز الريسيفر نهائيا ..
أيها الحايك المسكين إبحث لك عن ” حائك ” يحيك لك ثوب تواري به سوىتك فانت في حظرة ( بلد المليون حافظ للقرآن الكريم ) ولسنا بحاجة لقناتك الماجنة .
مقالة موجزة من مواطن ليبي بعنوان : (خسئت آلة الحياكة الموجهة على المغرب العربي وخسئ من يحيك بها الشر لدول المغرب العربي الواحد المتحد ) : “إن تصريحات المدعو حايك لا يرتقي الرد عليها إلا بوصفه آلة حياكة موجهة لدول المغرب العربي لبث العنصرية والتفرقة وتوجيه الرأي العام المغاربي بأفكار وتوجهات حروب الجيل الخامس في السيطرة على العقول لتفكيك النسيج الواحد ومنع الاتخاد بمحاربة المبادئ والقيم التي تحث على الوحدة ونبذ العنصرية والتفرقة بين شعوب وحكام المغرب العربي ودول الأمة العربية والإسلامية كافة ، وهذه الحياكة ليست صنيعة الآلة – حايك – بطبيعة الحال إنما هي صنيعة من يحرك آلة… قراءة المزيد ..
أي ليبي شهم وأبن عز لا تثيره تصريحات من مخنث عديم الرجوله
أي ليبي شريف تربي على الفضيلة والنخوه ….ولا تستهويه قنوات العهر والانحلال…رغم تهافت البعض عليها
أي ليبي شريف لا يقبل ان تكون أي من قنوات الام بي سي العاهره ببيته ليحافظ على طهارة بيته من النجاسه
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا قدمت الام بي سي لأكثر من 30 عام سوي هز الوسط والعري والقذاره.