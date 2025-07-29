حبس أحد المتورطين في جريمة قتل ترهونة وملاحقة شركائه الفارين

أعلن مكتب النائب العام عن تحريك الدعوى العمومية ضد أحد المتهمين بارتكاب واقعة قتل المواطنين فيصل محمد عمار وإبراهيم السويح، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات.

وبحسب ما أفادت به لجنة التحقيق المختصة، فقد كشفت التحريات عن أن المجني عليهما استُمرّ في احتجازهما داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، إلى أن تم التآمر على نقلهما إلى مدينة ترهونة وقتلهما، وذلك من قبل أحد العاملين في المؤسسة بالتعاون مع قادة الجماعة.

وبعد ثبوت مسؤولية المتهم المقبوض عليه عن الجريمة، قرر المحقق حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إصدار أوامر بملاحقة المتهمين الغائبين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.