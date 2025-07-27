حبس أحد عناصر «الكانيات» لضلوعه في خطف وتهديد ذوي ضحايا في ترهونة

أعلن مكتب النائب العام أن لجنة التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة “الكانيات” باشرت النظر في ملابسات واقعة اقتحام منزل المجني عليهما (ج. ص) و(ن. ص)، وخطفهما واحتجازهما خارج نطاق القانون، داخل مركز احتجاز غير رسمي تديره الجماعة.

وأوضحت النيابة أن الضحيتين أُجبرا تحت التهديد على التعهد بعدم الإبلاغ عن جريمة قتل شقيقيهما أو نشر أي تفاصيل عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك قبل سنة 2020، في إطار محاولات الجماعة التستر على جرائمها.

وأضاف المكتب أن النيابة واجهت المتهم (م. ع) بالأدلة التي توصلت إليها التحقيقات، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات القضائية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “الكانيات” في مدينة ترهونة ومحيطها خلال السنوات الماضية.