حبس أخصائي اجتماعي استغل نزيلين في دار للأيتام

أعلن مكتب النائب العام حبس أخصائي اجتماعي انتهز حاجة نزيلين في دار الضيافة لرعاية الأيتام فاستحوذ على مبلغ 243 ألف دينار من حسابيهما المصرفيين.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد بحث وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بلاغاً، تضمن شواهد انحراف سلوك المعهود إليه رعاية شؤون نزيلين في الدار؛ وإمعانه في إساءة وظيفته لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وكشف البحث عن ارتكابه ماديات ذات مضمون تمثل في استغلال الحالة النفسية للنزيلين؛ وممارسة أساليب احتيالية مكنته من تسلم وثائق تستعمل في إدارة الحسابين؛ ثم أخذ في إجراء عمليات مصرفية يسرت له سحب المبلغ المستحوذ عليه؛ وبذلك قرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.