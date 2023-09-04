حبس القائم بأعمال البعثة الليبية لدى الأرجنتين

أمرت النيابة العامة، بحبس القائم بأعمال البعثة الليبية لدى الأرجنتين على ذمة التحقيق بتهمة سوء استعمال منصبه.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد تصدَّى نائب النيابة بمكتب النائب العام، لواقعة إساءة استعمال الوظيفة المنسوبة إلى مسؤول البعثة.

وكشف البحث عن مخالفة المسؤول للفروض المسلكيَّة بإحجامه عن إجراء اعتماد المراقب المالي لدى الدولة المعتمد لديها؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية، نتيجة انفراده بإدارة الحسابات المصرفية؛ واستمراره على هذا النحو بعد انفصام رابطته الوظيفية.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وشرع في إجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة.