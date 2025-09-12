حبس المتهم بقتل «منسوبي الكتيبة 136» بعد فراره من حكم بالإعدام

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس المتهم في واقعة مقتل ثلاثة من منسوبي الكتيبة 136، وهم: فايز عبد الصادق، وعلى حامد الأطيوش، ومحمد الصادق بعيو، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.

وباشر نائب النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في ملابسات الجريمة، حيث واجه المتهم بالأدلة التي تشير إلى تورطه في قتل الضحايا وإحراق جثثهم.

كما تناول التحقيق تفاصيل هروبه السابق من مؤسسة الإصلاح والتأهيل، حيث كان يقضي حكماً بالإعدام على خلفية جريمة قتل سابقة.

وتم اتخاذ قرار بحبسه احتياطياً تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.