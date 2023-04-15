حبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى مصر

أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى مصر بتهمة الفساد المالي.

وأفاد مكتب النائب العام، في بلاغ، بأن رئيس النيابة بمكتب النائب العام باشر التحقيق في انحراف سلوك المتهم عن مُقْتَضَيَات الوظيفة الموكلة إليه ومخالفته لقواعد وضوابط إدارة المال العام.

وأضاف المكتب أن التحقيقات كشفت تعمد المعني التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد المعمول بها وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالمال العام؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.