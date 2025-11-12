حبس المراقب المالي في الجفارة بتهمة تزوير وصرف أموال عامة

أمر مكتب النائب العام بحبس المراقب المالي في مراقبة الخدمات المالية وإدارة الخدمات الصحية بمنطقة الجفارة احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في قضايا تزوير واستغلال للوظيفة العامة.

وأوضح نائب النيابة أن التحقيقات أظهرت وجود دلائل تؤكد انحراف سلوك المراقب المالي عن مقتضيات وظيفته، حيث قام بتزوير أرقام وطنية استخدمها في صرف مبلغ قدره مليون ومئة وأربعون ألف دينار لصالح أقاربه وأشخاص لا تربطهم علاقة بالوظيفة العامة.

وأكدت سلطة التحقيق أن المتهم سيظل قيد الحبس الاحتياطي إلى حين استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.