حبس المسؤول السابق عن المكتب الصحي في السفارة الليبية بمصر

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، حبس مسؤول سابق عن تدبير شؤون المكتب الصحي في البعثة الدبلوماسية الليبية لدى مصر على ذمة التحقيق.

ونوه بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن دلائل قدمها تقرير ديوان المحاسبة تشير إلى مخالفات ضد “مسؤول ضبط العمل الإداري والمالي المرتبط بتقديم الخدمة الطبية لصالح الموفدين للاستشفاء في مشافي مصر”.

وأوضح البيان أن “المسؤول تحلل من قواعد وضوابط إدارة مخصصات تقديم الخدمة الطبية؛ وتسبب سلوكه في إلحاق ضرر ببعض مستحقي الخدمة الطبية”.

وسبق أن أمرت النيابة العامة في وقت سابق هذا الأسبوع بحبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى بورندي بعد تسببه في إنفاق أموال عامة في غير الوجه المخصص لها.