حبس المسؤول عن ملف علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا

أمر مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول ملف علاج المرضى الليبيين في جمهورية سلوفاكيا”.

وجاء في بيان نشره المكتب: “تصدَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤول الملف؛ فتكشف للمحقق تزوير وثائق أَتاحت للمسؤول تحويل أربعة ملايين يورو كمخصصات خدمة علاجية لمرضى غير موجودين في ساحة عمله؛ فانتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة الدعوى”.