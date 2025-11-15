حبس امرأة بتهمة تعذيب تلميذة في مدرسة بمدينة درنة

أمرت النيابة العامة بحبس امرأة احتياطيًا على ذمّة التحقيق بعد ثبوت تورطها في تعذيب تلميذة بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي في مدينة درنة.



وكانت نيابة درنة الابتدائية قد باشرت، يوم الخميس 13 / 11 / 2025، إجراءات التحقيق في واقعة اكتشاف آثار أذى بدني على وجه التلميذة، بعدما لاحظت معلمتها وجود علامات إصابة واضحة عند دخولها للدرس.

وأظهرت التحريات أن عمة الطفلة – المسؤولة عن رعايتها – قد تعمّدت ضربها وكيَّها، ما خلّف تشوهًا مستديمًا في وجهها.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، أصدر عضو النيابة أمرًا بحبس المتهمة احتياطيًا إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.