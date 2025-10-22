حبس تشكيل عصابي بتهمة الاحتيال على أموال شركة استثمارية

أمرت سلطة التحقيق بنيابة المدينة الجزئية – طرابلس بحبس ثمانية متهمين على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية محاولتهم الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم قدره 135 مليون دينار ليبي من أموال شركة تطوير للاستثمار العقاري والسياحي، إحدى شركات الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية.

وجاء ذلك بناءً على معلومات وردت من جهاز الأمن الداخلي، كشفت عن نشاط تشكيل عصابي تورط أفراده في محاولة تنفيذ عملية احتيال مصرفي كبرى، عبر تزوير وثائق وصكوك مصرفية بغرض سحب المبلغ من حسابات الشركة لدى فرع مصرف الجمهورية – برج طرابلس.

وقد أظهرت التحقيقات الابتدائية أن المتهمين تآمروا فيما بينهم على تنفيذ جريمة التزوير لاستخدامها في الاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون استكمال الجريمة.

وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين الثمانية احتياطيًا، مع إصدار تعليماته بملاحقة باقي المتورطين في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.