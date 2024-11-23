حبس تشكيل عصابي يتاجر «بالخمر» ويحتجز  مهاجرين

أمرت نيابة درنة الابتدائية، بحبس تشكيل عصابي تعمَّد أفرادُه الاتجار بالخمر؛ وحجز حرية ستة مهاجرين.

وقال بيان مكتب الناىب العام: “علم مأمورو فرع جهاز البحث الجنائي- درنة، بِـجُرم حجز حرية ستة وافدين ينتمون إلى جمهورية باكستان الإسلامية بجنسيتهم؛ لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم؛ فأجرى المأمورون بحثاً قادهم إلى القبض على ثلاثة مشتبهين متلبِّسين بحيازة تسعمائة وثمانية وثمانين عبوة مشروبات كحولية؛ ووضع الضحايا في حالة حرمان من الحرية؛ فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين؛ ثم أمرت بحبسهم على ذمة القضية”.