حبس ثلاثة متهمين باقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط.. والنيابة تطلب ضبط باقي المتورطين

أمرت سلطة التحقيق بحبس ثلاثة متهمين في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بعد استكمال إجراءات الاستدلال وجمع الأدلة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أنها باشرت التحقيق في الواقعة عقب تسلم المقبوض عليهم من وزارة الدفاع، حيث تولت معاينة موقع الحادث، وراجعت المادة المرئية المسجلة خلال عملية الاقتحام، كما استمعت إلى إفادات عدد من الشهود.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، بناء على ما توفر من أدلة وشهادات، أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، كما خاطبت وزارة الدفاع وجهات الضبط المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط باقي المتورطين في الحادث.

وأكدت النيابة استمرارها في تتبع كل من ثبت تورطه في الواقعة، لضمان تطبيق القانون وحماية مؤسسات الدولة من أي اعتداءات.