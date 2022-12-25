حبس رئيس سابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات

قال مكتب النائب العام إن محكمة جنايات طرابلس، قضت في آخر جلساتها بسجن رئيس سابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات 3 سنوات؛ وتغريمه 10 آلاف دينار .

وأوضح المكتب أن المتهم أدين بسبب إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى رئيس مجلس الإدارة، بتعمده إبرام عقد إيجار قطعة أرض مساحتها 16 هكتاراً لمدة 30 سنة مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد.

وأكد مكتب النائب العام أن المتهم أحجم عن إدراج العقد ضمن بيانات شركة البنية( المالك) وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة، بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وتابع المكتب أن تدابير النيابة العامة اللاحقة، أسفرت عن تسلم شركة البنية للاستثمار والخدمات لقطعة الأرض الكائنة في مدينة بنغازي؛ بينما أفضت الإجراءات الإدارية المتخذة من مجلس إدارتها إلى فسخ العقد موضوع القضية.