حبس رئيس شركة «أكاكوس» بتهم فساد

أعلن مكتب النائب العام، عن حبس رئيس مجلس إدارة شركة “أكاكوس” النفطية عصام الدين البشتي، المُكلف من قِبل رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله، احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهم جرائم فساد وإهدار المال العام.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أجرت النيابة العامة تدابير قضائية ترمي إلى منع الفساد، تمثَّلت في مباشرة تحقيق واقعات فساد خالطت النشاط الموكل إلى رئيس مجلس شركة أكاكاوس للخدمات النفطية؛ حيث تولى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس؛ تقصي واقع انصراف إرادة المسؤول إلى إساءة السلطة المسندة إليه.

وأسفر التقصي عن إثبات إسهامه في تحصيل غيره لمنافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ بأن ألتفت عن النظم التي تعطي الأولوية لشركة تموين الحقول النفطية؛ وأبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12مليون دينار؛ رغم أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة.

كما أنبأت إجراءات التقصي عن إثبات واقع تصرفه فيما يعادل 500 ألف دينار دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً.

يُشار إلى أن شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية تعتبر من الشركات الرائدة فى مجال إنتاج النفط الخام من خلال حقليها بحوض مرزق جنوب غرب ليبيا المحاذيان لسلسلة جبال أكاكوس الشهيرة بمدينة أوبارى القديمة، وتُدير الشركة القطعة رقم م ن 115 والقطعة م ن 186 وهو ما يعرف الآن بحقل الشرارة.