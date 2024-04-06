أعلن مكتب النائب العام، حبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس في واقعات فساد إداري ومالي في 7 دور رعاية بالعاصمة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي انتهاكات حُقوق الإنسان في 7 دور مخصَّصة للرعاية الاجتماعية في مدينة طرابلس.

وأجرى أعضاء النيابة، المنسَّبون إلى قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تفتيشاً تمحور حول الاستيثاق من معلومات تعلَّقت بسوء إدارة بيئة العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغياب إيفاء الصندوق بحقوق قرَّرتها التشريعات النافذة ذات الصلة بالتضامن الاجتماعي.

واستدل المفتشون على وجود واقعات فساد – إداري ومالي – جرَّت آثاراً ماسّة بحقوق مقرَّرة للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

وبعد سماع شهود حول تلك الواقعات، واستجواب رئيس فرع الصندوق؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.