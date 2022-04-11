حبس رئيس قسم الخزينة فرع مصرف الجمهورية بنغازي على ذمّة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس قسم الخزينة في مصرف الجمهورية فرع الصابري في بنغازي 6 أيام إحتياطيا على ذمة التحقيق.

وذكر مكتب النائب العام أنّ نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية، باشرت إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من مدير فرع المصرف المذكور في مواجهة رئيس قسم الخزينة بالفرع ؛ لمقارفته فعل اختلاس مال منقول وجد في حيازته بسبب وظيفته.

وتابع مكتب النائب العام أن المتهم انكشف اعتدائه على أموال مسبوغة بالعمومية ومسلمة إليه بوصفه موظفاً عاماً؛ حيث أظهر المحقق الأعمال المادية التي أتاها المتهم للوصول إلى الاستحواذ على مبلغ مالي قدره 160 ألف دينار؛ وتحريف بعض بيانات قسم الخزينة؛ وإضافة أخرى على خلاف الحقيقة.

وأضاف مكتب النائب العام «انتهى وكيل النيابة المحقق بعد فراغه من استجواب المتهم وتسجيل اعترافه بأوراق المحضر إلى الأمر بحبسه 6 أيام احتياطياً على ذمة القضية.