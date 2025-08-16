حبس رئيس وحدة تحقيق بمركز شرطة ترهونة وثلاثة من العاملين

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس رئيس وحدة التحقيق بمركز شرطة ترهونة، وثلاثة من العاملين في محل احتجاز كان يعرف بفرع جهاز الشرطة القضائية قبل سنة 2020.

وجاء القرار بعد أن استدعى مسؤول التحقيق الشقيقيْن عبد السلام وخليفة عبد الحفيظ حدود، واستمع إلى أقوالهما حول معارضة أحد أشقائهم للمجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة، والمعروفة باسم “الكانيات”.

وتعمّد المتهمون التضييق عليهما بإجبارهما على تسجيل التبرؤ من شقيقهما المعارض، وأرسلوهما إلى محل الاحتجاز الذي كان يعمل فيه بقية المتهمين، الذين ساهموا – مع آخرين من مجموعة الكانيات – في استمرار حرمانهما من حريتهما، إلى أن صدرت أوامر بالاعتداء عليهما خارج نطاق القانون.

كما أرسل مأمور جهاز الردع أوراق الاستدلال حول الواقعة، فتولى وكيل النيابة، المنسوب إلى لجنة تحقيق الانتهاكات المرتبطة بجماعة الكانيات، التحقيق ابتدائياً، وانتهى إلى إصدار أمر بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.