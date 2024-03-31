حبس شخصين أحدهما ضابط في قضية تهريب الكوكايين من الإكوادور

أمر النائب العام بحبس شخصين أحدهما ضابط على خلفية ضبط 128 كيلو جرام من مخدر الكوكايين عقب وصوله من الإكوادور مطلع مارس الجاري.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية طالع في نطاق اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، مدوَّنة الاستدلال التي طويت على معلومات تعلَّقت بنشاط جلب كمية من مخدر الكوكايين، دُسَّتْ في مُستوعِبَـيْن مخصَّصين لحفظ المواد الغذائية؛ حتى يتأتى تَنظيم نقلها إلى مدينة البيضاء عقب وصولها من الإكوادور إلى ميناء بنغازي.

وانتقل المحقق إلى مكان المُستوعِبَـيْن المضبوطيْن بمعرفة مأموري مركز جمرك بنغازي البحري؛ فأَثبت حالة الأشياء؛ ثم أجرى تفتيشاً أسفر عن ضبط مائة وثمانية وعشرين كيلو جراماً من مخدر الكوكايين.

وبتتميم إجراء أمر ضبط أحد المشتبهين وإحضاره؛ بادر المحقق إلى استجوابه؛ فاعترف بواقع انتمائه إلى جماعة إجرامية منظَّمة تعمَّدت جلب مواد مخدِّرة إلى البلاد والإتجار بها أكثر من مرة بمساعدة أحد ضباط حرس الجمارك وبذلك قرَّر المحقق حبس المتهم المقبوض عليه؛ والضابط المتآمر مع الجماعة الإجرامية المنظَّمة؛ ووجه الضابطة القضائية بملاحقة بقية الـمُسْهِمِين في الواقعات المشار إليها.

وجرت الواقعة في الثالث من شهر مارس الجاري، عندما ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات في بنغازي كمية (128) كيلوغرام من الكوكايين المخدر، كانت مخباة في مُستوعِبَـيْن مخصَّصين لحفظ المواد الغذائية، تمهيدا لنقلها إلى مدينة البيضاء عقب وصولها من جمهورية الإكوادور.