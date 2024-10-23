حبس شخص ينتج مؤثّر عقلي يسبب أعراض نفسية حادّة ويتاجر به

حرّكت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام الدعوى العمومية، في مواجهة مُشتَبه تعمّد إنتاج مؤثر عقلي لغرض الاتجار به.

وبحسب بيان نشره مكتب النائب العام، “نظر وكيل النيابة، بنيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية- طرابلس، إجراءات الاستدلال التي اتخذها مأمور مكتب مكافحة المخدرات وغسل الأموال، في مواجهة المشتبه بارتكابه فعل تحضير مادة ((ميثا فيتامين- الشابو)) المُسبّبة لأعراض نفسية حادة نتيجة تأثيرها على إدراك المتعاطي”.

وبحسب البيان: “باستقرار اعتقاد ارتكاب الفعل لدى المحقق؛ بادر إلى السماح بتفتيشٍ أسفر عن ضبط ماديات الجريمة؛ تلاه إجراء استجواب المتهم؛ والأمر بحبسه على ذمة التحقيق”.