حبس قائد تشكيل عصابي يمتهن تهريب الوقود عبر البحر

أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة قائد تشكيل عصابي تعمَّد أفراده الاتجار غير المشروع بالمحروقات قُبَالَة شاطئ مدينة زوارة.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، مساء اليوم الثلاثاء، فقد بحث المحامي العام بمكتب النائب العام الدلائل التي ساقها راصدو أفعال تهريب المحروقات عبر البحر؛ فاستعمل الدعوى العمومية في مواجهة أحد مُدَبِّري أفعال التهريب في البحر الإقليمي المُتَاخِم لمدينة زوارة.

وأنْبأت الأبحاث عن واقع إدارة المتهم جماعة تعمَّدت تهريب 105 ملايين و669 ألف و646 لتراً من وقود الديزل، كانت قد تسلمتها وسائل نقل بحري أجنبية عقب تسهيل دخولها إلى المياه الإقليمية – دون علم السلطات – بمساعدة أفراد التشكيل العصابي ؛ فتسببوا في إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني.

وبتتميم إجراءات التحقيق، اختصمت سلطة الاتهام المتهم أمام محكمة الجنايات، التي قضت في آخر جلساتها بإدانته؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة 6 سنوات و6 أشهر؛ وإلزامه رد 113 مليون و549 ألف و820 ديناراً و321 درهماً؛ وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنتين عقب تنفيذها.