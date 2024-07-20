حبس قيادي في «الكانيات» متهم بالإسراف في القتل

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، حبس قيادي في جماعة “الكانيات” التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020، وذلك بعد القبض عليه من قبل جهاز دعم الاستقرار.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد نظر وكيل النيابة المنسب إلى لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات، تبليغ جهاز دعم الاستقرار حول إنجاز القبض على المتهم (ف. ال) جنوب غرب مدينة طرابلس.

واستوثق المحقق أن الماثل هو المبحوث عنه المتهم بأنه أَسرف في إزهاق الأرواح؛ وجار في انتهاك حقوق بعض سكان المدينة.

وعلى إثر ذلك، واجه المحققُ المتهمَ بالواقع المنسوب إليه؛ فاعترف بـ22 جريمة قتل عقب انخراطه في تلك الجماعة؛ وبذلك قرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.