حبس متهمة في الاعتداء على مديرة مدرسة بمدينة زوارة

أمر مكتب النائب العام، بحبس والدة إحدى طالبات مدرسة “عائشة أم المؤمنين” الإعدادية في مدينة زوارة على ذمة التحقيق في واقعة الاعتداء على مديرة المدرسة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة إساءة إلى منزلة المعلم وكرامته، حيث تمم مأمور الضبط القضائي، بتاريخ 16 يناير 2023م، إثبات إجراءات الاستدلال حول واقعة التسبب في أذى شخصي لحق بمديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية؛ وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها؛ ثم أرسل الأوراق إلى النيابة العامة.

وأخذ وكيل النيابة بنيابة زوارة الجزئية؛ في بحث سلوك والدة إحدى الطالبات في المدرسة؛ ومسؤوليتها عن نتيجة ضرب المعلمتين؛ فاستدل المحقق على قيام نية الإبداء لدى الفاعلة؛ فأمر بحبسها احتياطياً؛ ثم أردف هذا الإجراء بعرض المعلمتين على الطبيب المختص لغرض استيضاح مدة الشفاء من المرض؛ وتعيين نسبة العجز الناشئ عن فعل الضرب.

في غضون ذلك، أدانت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطورمال، حادثة تعرض مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة زوارة للضرب.

وفي بيان لها ذكرت الطورمال أنّ هذه ليست الحادثة الأولى التي تتعرض لها المعلمات داخل الحرم التعليمي، مشيرة إلى أنّها تتابع انتشار ظاهرة العنف المجتمعي.

وأوضحت الطورمال أنّ هذه الأفعال يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنّ تأثير هذه الأفعال تخطت الفرد الواحد وأصبحت تؤثر على المجتمع بأكمله.

وشدّدت الوزيرة على أهمية مراقبة سير العملية التعليمية، والتعاون مع مختلف الجهات المختصة وأخذ إجراءات صارمة للتصدي مثل هذه الأفعال.

وكانت مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين أنيسة دهان قد تعرضت للاعتداء والضرب من والدة طالبة لديها في المدرسة، إلى جانب تهديد زوج المعتدية للمعلمين بالضرب والقتل.