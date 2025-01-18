حبس متهمين باختلاس أموال في «بلدية أوجلة»

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مرتكبي فعل الاستيلاء على أموال عمومية في بلدية أوجلة”.

وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، التقارير التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على أربعمائة وثمانين ألفاً وتسعمائة دينار؛ فاستدل المحقق على أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ؛ بوضعهم، سنة 2015، وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية سبق لجهة الإدارة التعاقد مع أداة تنفيذ أخرى على إنشائها سنة 2002؛ ثم قرروا كذباً تسلم البلدية للبناء محل التعاقد؛ لتيسير فعل الاستيلاء على المال محل الجريمة”.

وأصاف البيان: “بذلك قررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة؛ ومسؤول المشروعات؛ والمكلف بمتابعة المشروع ؛ والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها؛ ومفوض أداة التنفيذ الذي حصّل منافع مادية غير مشروعة”.