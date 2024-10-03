حبس متهمين بارتكاب سرقة بالإكراه في طرابلس

أمر مكتب النائب العام، الأربعاء، بحبس متهمين اثنين بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه في مدينة طرابلس.

وأوضح مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن “النيابة أجرت تحقيقًا في معلومات قدمها جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ضد متهمين استعملوا أسلحة نارية في وقائع سرقة بالإكراه على الطرقات العامة”.

وأضاف البيان، “توصلت النيابة إلى أن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية انتحل أفرادها صفة أعضاء قوة الشرطة عند ارتكابهم 14 واقعة سرقة بالإكراه في مدينة طرابلس”.

وتابع البيان،”وبفراغ المحقق من استجواب متهميْن اثنين، انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا، ووجه بضبط بقية المنخرطين في التشكيل العصابي”.