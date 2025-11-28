حبس متهمين بتجارة «المؤثرات العقلية» في مرزق

أمر قضاء التحقيق بحبس ثلاثة متهمين بتجارة المؤثرات العقلية، بعد أن أكملت تحريات مأمور فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في يفرن حول تنسيق إجرامي يهدف إلى تهريب كمية كبيرة من المؤثرات العقلية عبر مدينة مرزق.

وأوضحت التحريات أن المتهمين الثلاثة ضبطوا متلبسين بحيازة 741,481 قرصاً ذا تأثير على العقل، فيما يواصل الجهاز جهود ضبط بقية أفراد التشكيل.

وتمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى قضاء الحكم محبوسين احتياطياً، بناءً على إجراءات تحقيق الأدلة التي أنجزها نائب النيابة بنيابة الزنتان الابتدائية.