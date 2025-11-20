حبس متهمين بتجاوزات مالية في «مستشفى غريان»

ليبيا
مكتب النائب العام
النائب العام المستشار الصديق الصور

أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير عام سابق لمستشفى غريان التعليمي، ورئيس وأعضاء لجنة تسلّم المعدات والمستلزمات المتعاقد عليها.

وبحث وكيل النيابة بمكتب النائب العام إجراءات صرف خمسة ملايين دينار كثمن لمعدات ومستلزمات وُرِّدت إلى المؤسسة العلاجية سنة 2019، حيث كشفت الأبحاث عن اتجاه إرادة المتهمين لتمكين الجهة المورّدة من تحصيل منافع مادية غير مشروعة، من خلال تسلّم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها، ومستلزمات غير صالحة للاستعمال.

وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.

آخر تحديث: 20 نوفمبر 2025 - 10:05
