حبس متهمين بتزوير محاضر «المخطط العمراني» في زليتن

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المرقب؛ ومقرر لجنة دراسة المخططات التفصيلية.

وأوضح مكتب النائب العام أن “أعضاء لجنة بحث مشروعية قرارات تعديل المخططات التفصيلية في مدينة زليتن، نظرت دلائل تزوير محاضر ثلاثة اجتماعات عقدتها لجنة الدراسة سنة 2018؛ فاستدل محققو الواقعات على تآمر المتهمين مع غيرهم على وضع وثائق رسمية مزورة؛ وإساءة سلطة الوظيفة الموكلة إليهم، بتعمدهم تزوير محاضر دراسة المخطط التفصيلي؛ وتمكين غيرهم من الانتفاع -لأغراض تجارية – بأراض معتمدة كمناطق خضراء ضمن مخططات المدينة”.

وأوضح مكتب النائب العام أنه “بفراغ النيابة العامة من استجواب المتهميْن، أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وقررت إمضاء مخطط مراجعة شاملة للتعديلات الطارئة على المخططات التفصيلية المعتمدة وفقاً للقانون ؛ بما في ذلك التعديلات المخالفة المرصودة من ديوان المحاسبة”.