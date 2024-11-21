حبس متهمين بسرقة أموال عائدة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا

أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين اثنين تعمدا سرقة 11 مليون دينار مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا بقوة السلاح.

حيث أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة فردين من تشكيل عصابي تعمَّد سرقة أحد عشر مليون دينار باستعمال السلاح.

واختصمت النيابة العامة مرتكبي واقعة سرقة أموال مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، بإكراه الحراس على التخلي عنها أثناء نقلها إلى فرعي المصرفيْن في مدينة جادو سنة 2019، فتولت محكمة جنايات طرابلس تحقيق الواقعة، ثم قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهما، فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة اثنتي عشرة سنة، وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة تسع سنوات.