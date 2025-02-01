حبس متهمين بسرقة «مائتي هكتار» من أراضي الغابات ببلدية «قصر الأخيار»

أمرت النيابة العامة، بحبس مرتكبي فعل غزو مائتي هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار.

وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق، اختصاص محكمة استئناف الخمس، الظروف الملابسة لظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأرض ضمن الغابات العامة في البلدية؛ فاستدل المحقق على اتجاه سلوك سبعة متهمين نحو قطع أشجار الغابة محل الجريمة؛ وجرف تربتها حتى يستيسر الاستيلاء عليها؛ كما أنبأ التحقيق عن تعمد أحد الجناة بيع أرض هذه الغابة باستعمال أوراق رسمية مزورة؛ وتسجيل بيانات مساحة الغابة وحدودها على خلاف الحقيقة؛ بتآمر من المشتري مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية قصر الأخيار ؛ ومسؤول الغابات في البلدية”.

وبحسب البيان، “بفراغ المحقق من إجراءات التحقيق، أمر بحبس الموظفيْن العمومييْن؛ والمتصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة؛ ومرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات؛ وقرر إخلاء أرض الغابة من مظاهر الغزو تمهيداً لتسليمها إلى الجهة المختصة”.

النيابة العامة تأمر بحبس مرتكبي فعل غزو مائتي هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار. بحث نائب النيابة،… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الجمعة، ٣١ يناير ٢٠٢٥