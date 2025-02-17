حبس متهمين بـ«الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية»

حركت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام الدعوى العمومية في مواجهة تشكيل عصابي، تعمَّد أفراده الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ونظر وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، مدونة الاستدلال التي طويت على شواهد انخراط تسعة متهمين في نشاطات جماعات الجريمة المنظمة؛ فاستدل المحقق أن المتهمين ارتبطوا بجماعات عبر وطنية تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية في دول الجوار؛ وقد اتخذوا من منطقة الحمادة الحمراء مركزاً لإدارة جلب المؤثرات العقلية ونقلها إلى مدن: درج؛ وأوباري؛ والزاوية؛ لغرض ترويجها.

وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين التسعة حول واقع الشروع في تهريب كمية من أقراص تحتوي على مادة بريجابالين، “أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقق؛ ووجه جهات إنفاذ القانون بإجراء ضبط بقية المنخرطين في التشكيل العصابي”.