حبس متهمين في حجز حرية مهاجرين غير شرعيين

أعلن مكتب النائب العام حبس فردين من تشكيل عصابي تعمَّد أفرادُه حجزَ حرية مهاجرين غير شرعيين ينتمون إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أجرى منسوبو مديرية أمن صبراتة، استدلالاً، حول معلومات ارتبطت بِـجُرْم حجز حرية مهاجرين عقب تسلمهم من ميسّر فعل نقلهم إلى أراضي جمهورية إيطاليا عبر البحر.

وقاد النشاط الإجرائي مأمورَ الضبط القضائي إلى إثبات صحة الواقعة؛ ثم ضبط المتهمين متلبِّسين بِـجُرْم حجز حرية 6 مهاجرين بدت عليهم آثار المعاملة القاسية؛ والمهينة؛ واللاإنسانية.

وعلى إثر ذلك، تولى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، مهمة تحقيق الدلائل القائمة قِبل المتهميْن؛ فأنبأ البحث الابتدائي عن انخراط المقبوض عليهما في تشكيل عصابي يَـمْتَهِن الاتجار بالبشر؛ وتنظيم الهجرة غير المشروعة؛ وممارسة فعل حجز حرية مهاجرين، لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن على ذمة التحقيق؛ ومضى في ملاحقة بقية أفراد التنظيم.