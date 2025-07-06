حبس متهمين في شبكة دولية لتهريب «الكوكايين» عبر الحدود الليبية التونسية

أمرت نيابة شرق طرابلس الابتدائية بحبس متهمين اثنين على ذمة التحقيق، عقب ثبوت تورطهما في الانخراط في جماعة إجرامية منظمة تمتهن تهريب المخدرات عبر الحدود الليبية – التونسية.

وجاء القرار عقب استلام النيابة أوراق الاستدلال من فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية– طرابلس، حيث بدأت الإجراءات بعرض شامل لنشاط التشكيل الإجرامي وتحديد عناصره، وانتهت بضبط أحد المتهمين متلبسًا بحيازة 25 كيلوغرامًا من مخدر الكوكايين، أعقبه القبض على متهم آخر من ذات المجموعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهميْن مرتبطان بشبكات تهريب دولية للمخدرات والمؤثرات العقلية، يُدار قسم من قيادتها من داخل جمهوريتي مصر وتركيا.

وتبين أن هذه الشبكات اعتمدت في تهريب المواد المحظورة إلى الأراضي التونسية مركبات آلية مخصصة لنقل المرضى، في محاولة للتستر على أنشطتها.

وفي ضوء هذه المعطيات، قررت النيابة حبس المتهميْن احتياطيًا، كما باشرت اتخاذ إجراءات عبر آليات التعاون الدولي لملاحقة باقي المتورطين الموجودين خارج الولاية القضائية الليبية.