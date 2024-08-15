حبس متهمين مارسوا سلوكيات منافية للأخلاق الرياضية (فيديو)

أمر مكتب النائب العام، بحبس متهمين مارسوا سلوكيات منافية للأخلاق الرياضية الحسنة، وذلك بعد أن تعمّدوا إيذاء لاعبِي فريق كرة القدم في نادي الخمس الرياضي، وقاموا بحرق حافلة النادي، في شهر مايو الماضي.

وقال المكتب في بيان له: “تولّت سلطة التحقيق إجراء التدابير الرامية إلى تعيين هُويات متهمين تعمّدوا إيذاء لاعبِي فريق كرة القدم في نادي الخمس الرياضي؛ فاستمعت هيئة التحقيق إلى شهود الحال؛ وأثبتت حالة المصابين الـمَرَضية؛ وعاينت الممتلكات التي أتت عليها النار التي أضرمها المتهمون؛ ثم وجهت بضبط الخارجين على النظام؛ فأفلح مأمورو مركز شرطة سوق الجمعة في ضبط ثلاثة متهمين وإحضارهم؛ فانتهت النيابة العامة إلى حبسهم على ذمة التحقيق”.