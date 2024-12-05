حبس متهم باختلاس أموال مخصصة لمرفق الصحة

أمرت النيابة العامة في مكتب النائب العام، بحبس فرد من تشكيل عصابي، شرع أفراده في الاستيلاء على أربعة وعشرين مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة.

وبحسب بيان المكتب، “تولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة؛ فاستدَّل المحقق أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية- على خلاف الحقيقة- لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ، وقد أوقف أثر سلوك الفاعلين بسبب انكشاف جرمهم؛ فقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.